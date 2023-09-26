Дипломат предсказал последствия санкций против алмазов из России Дипломат Логвинов: санкции в отношении алмазов из России угрожают мировому рынку

Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

Планы Запада по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, угрожают цепочкам производства и поставок, заявил в интервью РИА Новости и. о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов. Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ о намерении стран G7 и ЕС в скором времени ввести санкции против алмазов и бриллиантов из России.

Дипломат предположил, что создается механизм, который позволит Западу исключать из мировой торговли драгоценные камни определенного происхождения. Сейчас речь идет о российском, в следующий раз — из другой «неугодной» страны.

Подобная инициатива, в случае ее реализации, носит дискриминационный характер, она противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, фактически нацелена на его развал, несет серьезные риски для функционирования глобальных производственно-сбытовых цепочек, — отметил Логвинов.

Он добавил, что при введении антироссийских санкций под удар попадут также развивающиеся страны, вовлеченных в «алмазные» цепочки, прежде всего — имеющие центры огранки драгоценных камней.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится начать обсуждение очередного, 12-го по счету пакета санкций в отношении России. Новые ограничения коснутся ядерного сектора, СПГ, сферы IT. Кроме того, санкции могут включать запрет на импорт в Европу алмазов из РФ. Наряду с этим может быть предложен механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине.