Дипломат предостерег США от попытки срыва диалога России и Грузии Посол Антонов: США не следует пытаться сорвать налаживание связей между Россией и Грузией

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Американской администрации следует прекратить попытки срыва улучшения отношений между Россией и Грузией, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, которые приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, Штатам также не следует выступать с обвинениями и санкционными угрозами, особенно если Белый дом является истинным приверженцем обеспечения мира в регионе.

Если администрация действительно привержена обеспечению мира в регионе, то должна отказаться от обвинений и санкционных угроз в адрес России. Не пытаться сорвать налаживающиеся связи между нашей страной и Грузией. Важно сосредоточиться на практической работе в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, — отметил Антонов.

Он также подчеркнул, что США, говоря о событиях августа 2008 года, «преднамеренно переворачивают ситуацию с ног на голову», при том, что «факты подтверждают, что вся ответственность за те события лежит на бывшем президенте Грузии Саакашвили». По словам Антонова, именно грузинский лидер отдал распоряжение о «полномасштабной войне». Также дипломат заявил, что Вашингтону следует признать, что данное решение стало «следствием ошибочной политики самих США».

Ранее глава МИД частично признанной республики Южная Осетия Ахсар Джиоев заявил, что принятое Россией в августе 2008 года решение о защите территории от грузинских войск было «единственно верным». В ночь на 8 апреля 2008 года грузинские войска совершили обстрел из установок залпового огня «Град» Южной Осетии. После этого они атаковали регион. В этой связи Россия ввела вооруженные силы и после пяти дней боевых действий вытеснила грузин из региона. 26 августа того же года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.