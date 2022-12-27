Дипломат Полянский оценил возможность предложенного Киевом «саммита мира» Дипломат Полянский заявил, что предложенный Киевом саммит мира без России невозможен

Фото: Zuma\TASS

Дмитрий Полянский

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в своем Telegram-канале, что предложенный Киевом саммит мира без России невозможен. По его словам, заявление МИД Украины о том, что Россия якобы стала членом СБ и ООН незаконно, также нельзя воспринимать иначе как «бред».

Мининдел Кулеба заявил, что Украина предлагает провести до конца февраля некий «саммит мира», где Генсек ООН мог бы выступить в роли некоего «посредника». <...> Какой может быть «саммит мира» без России? — задал вопрос Полянский.

Ранее глава украинского МИД заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после некого якобы необходимого «международного суда».

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не следовала чужим условиям и всегда ориентировалась исключительно на собственные цели и здравый смысл. В самой ООН заявили, что генсек готов стать посредником при проведении «мирного саммита» по Украине, однако возможно это лишь при согласии всех сторон, включая Россию.