Дипломат объяснил, в чем секрет успеха Лаврова на международных переговорах Дипломат Вавилов: Лавров стремится к равноправным отношениям с союзниками во время переговоров

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Главе МИД России Сергею Лаврову удается успешно укреплять отношения с незападными странами, поскольку в ходе международных переговоров он следит за соблюдением интересов всех сторон, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» дипломат Александр Вавилов. Помимо того, он стремится к равноправным отношениям с союзниками и демонстрирует уважение к их суверенитету, отметил эксперт. По его словам, в этом заключаются основные секреты успеха дипломатии Лаврова.

Основных секретов у Лаврова — три: во-первых, во время переговоров он дает понять, что отношения будут равноправными, во-вторых, демонстрирует уважение к суверенитету союзника, в-третьих, следит за соблюдением интересов всех сторон. Как России, так и ее партнера, — перечислил Вавилов.

Эксперт добавил, что принцип взаимоуважения, который продвигает российская дипломатия, очень хорошо работает в африканских странах, поэтому многие из них видят стремятся сотрудничать именно с Россией, а не с Западом.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров 1–2 марта в Нью-Дели примет участие в совещании глав МИД «Большой двадцатки» (G20). Она подчеркнула, что российская сторона рассматривает эту площадку в качестве ключевого форума глобального управления.