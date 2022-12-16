Дипломат обвинил Германию, Италию и Японию в кощунстве Зампостпреда России при ООН Кузьмин обвинил Германию, Италию и Японию в кощунстве

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Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Германия, Италия и Япония при голосовании против резолюции по борьбе с героизацией нацизма проявили кощунство. По его словам, впервые против осуждающего нацизм документа голосовали страны — бывшие члены «Оси», сообщает РИА Новости.

Выступившие против резолюции государства, в первую очередь Германия, Япония, Италия, проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма, — подчеркнул зампостпреда.

Кузьмин добавил, что рано начинать дискуссии относительно исключения из текста Устава ООН формулировок о «вражеских государствах», поскольку такую позицию, как у Германии, Италии и Японии, поддержали и другие страны, воевавшие в годы Второй мировой войны против антигитлеровской коалиции.

Итоги голосования в Генассамблеи ООН зампостпреда РФ назвал шокирующими. По его мнению, в голосовавших против резолюции странах является нормой «политика пересмотра и отрицания истории, политика терпимости к расистской и ксенофобской риторике, политика высокомерного превосходства».

Ранее Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против выступили — 50. Голосовали против резолюции, в том числе, США и Великобритания, Германия и Франция, Украина и Италия, Польша и Чехия, Эстония и Латвия.