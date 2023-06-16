Дипломат назвал непременное условие успешного теракта на «Северных потоках» Полянский: теракт против «Северных потоков» мог быть совершен только при господдержке

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Теракт против «Северных потоков» мог быть совершен только при прямой государственной поддержке. Россия отметает версии о причастности к инциденту неких самоорганизованных украинцев. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. В четверг, 15 июня, российская делегация подняла тему расследования диверсий на газопроводах на закрытых консультациях в СБ ООН.

Западные страны стали активно вбрасывать в СМИ альтернативные версии произошедшего, виновными в которых, как правило, выступают некие самоорганизованные украинцы. <...> Мы их всех отметаем скопом и считаем попыткой повести следствие по ложному следу. Теракт мог быть совершен только при прямой государственной поддержке, — написал Полянский.

Он также отметил, что Россия сомневается в том, что Германия, Дания и Швеция ведут свои расследования по теракту, но пообещал, что Москва обязательно вернется к этой теме в подходящее для этого время. По словам Полянского, вопрос с расследованием не закрыт.

Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что ЦРУ летом 2022 года получило информацию о том, что власти Украины намереваются повредить газопроводы «Северный поток». В этой связи за несколько недель до случившегося в последующем инцидента представители американского ведомства пытались оказать давление на Киев и просили отказаться от намеченных планов.

До этого американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».