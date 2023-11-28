«Диктатура гегемона дряхлеет»: Путин о борьбе России с агрессией Путин: любое вмешательство извне будет расцениваться РФ как агрессия

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Президент России Владимир Путин

Любое вмешательство извне будет расцениваться Россией как агрессия против нашей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. По его словам, власти страны будут реагировать на такие случаи соответствующим образом. Глава государства подчеркнул, что Россия сражается за свободу всего мира.

Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона — мы видим это, все сейчас видят это — дряхлеет. Она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих, — подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Глава государства выразил уверенность, что без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процесс создания нового мира и реализация сценария в интересах большинства идет полным ходом. По ее мнению, воплощать план Запада по сохранению гегемонии больше не получится, и пора садиться за стол переговоров. По мнению российского политика, в настоящее время Западу следует «вновь прислушаться к тому самому инстинкту самосохранения», который усадил в 1943 году Теодора Рузвельта и Уинстона Черчилля за стол переговоров.