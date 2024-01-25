«Дезертирство»: саратовского губернатора возмутили отдыхающие чиновники Бусаргин сравнил отпуска чиновников с дезертирством

Фото: vk.com/rbusargin

Роман Басаргин

Губернатор Саратовской области Роман Басаргин сравнил отпуска чиновников «в сложное для страны время» с дезертирством. Во время заседания правительства региона он подчеркнул, что перед госслужащими в 2024 году стоит много задач и отдых в этот период недопустим, передает портал «Регион 64».

В прошлом году кто-то этого не понял в муниципальных образованиях и позволил себе отдых, что считаю недопустимым в сложное для страны время. Про отпуск нужно забыть, в правительстве это уже поняли. Напоминаю всем главам: перед тем как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству, — сказал Бусаргин.

Ранее стало известно, что зарплаты пяти членов правительства Саратовской области сократили за невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI) по итогам 2023 года. Наименее эффективным оказался председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Алексей Колодкин: у него три невыполненных показателя. Среди других не выполнивших KPI министр культуры области Наталия Щелканова, глава Минздрава Олег Костин, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, глава Минспорта Олег Дубовенко.