«Дэвид, ты поаккуратнее»: Медведев ответил главе МИД Британии Медведев допустил удары по Британии и Франции на фоне поставок ракет Киеву

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Дмитрий Медведев

Главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону следует быть аккуратнее в выражениях, написал в Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал призыв британца «бороться» с президентом РФ Владимиром Путиным «до победного конца».

Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. <…> Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. <…> А насчет борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид, ты того, поаккуратнее, — написал Медведев.

Медведев добавил, что в бытность президентом России был знаком лично с Кэмероном и неплохо помнит того на посту премьера Британии. И теперь удивлен проявленной русофобией бывшего коллеги.

Обычный мутный британец. Был тогда радостно глуповат и выглядел как молодой черт(муд)ила, который упивается неожиданно обретенной позицией. Кстати, он тогда не был даже патентованным русофобом, — охарактеризовал Медведев Кэмерона.

Ранее Кэмерон призвал западных лидеров «пересидеть» Путина в рамках конфликта на Украине. По словам британского политика, Запад должен принять более жесткую позицию по отношению к РФ.