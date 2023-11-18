Детский омбудсмен высказалась об отказе частных клиник от абортов Омбудсмен Львова-Белова назвала верным ориентиром отказ клиник от абортов

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Отказ частных клиник от абортов позволит государству оказывать матерям полноценную поддержку, в том числе и психологическую, заявила ТАСС уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в выводе процедуры из частной практики есть правильные ориентиры.

Я вижу определенные правильные ориентиры в этом. Частные клиники позволяют делать аборты без [предварительной] работы психолога, без времени ожидания — «времени тишины», то есть все быстро делают, и ты совершенно спокойно продолжаешь жизнь, не осознавая, что произошло, — сообщила Львова-Белова.

Как подчеркнула омбудсмен, необходимо менять сознание женщин, чтобы у них появилось понимание негативных последствий абортов. Она отметила, что отказ частных клиник от процедуры позволит дать матерям региональную поддержку и возможность переждать «время тишины», а также поработать с психологами.

Ранее депутат Государственной думы Петр Толстой сообщил, что ежегодно в России совершается от 800 тысяч до 1,5 млн абортов. По его мнению, необходимо сократить легальное поле для процедур по искусственному прерыванию беременности, тем самым увеличив прирост населения.