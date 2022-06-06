Детский омбудсмен одобрила участие школьников во флешмобах с буквой Z Детский омбудсмен Льва-Белова одобрила участие школьников во флешмобах с буквой Z

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова одобрила участие детей во флешмобах с построением буквой Z. Если школьники принимают осознанное решение, и никто их не принуждает, то это заслуживает уважения, сказала она в беседе с РБК. Омбудсмен также подчеркнула, что случае с принуждением недопустимы, но, по ее словам, на инициативу пока никто не жаловался.

Если акции основаны на патриотических чувствах и дети хотят поддержать, то почему бы и нет? Если участие во флешмобах осознанно — ребенок полон чувств и хочет поддержать каким-то образом наших военных, детей, которые там находятся на тех территориях, — то это, конечно, заслуживает уважения у меня как мамы прежде всего, — заявила Львова-Белова.

Детский омбудсмен рассказала, что во время бесед со школьниками, она замечает желание детей поддержать российскую армию, они говорят «мы хотим поехать на Донбасс», «как мы можем помочь?».



