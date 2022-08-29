Детей мигрантов без знания русского языка предложили не пускать в школы Глава СПЧ предложил не зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что детей мигрантов нельзя зачислять в школы без знания русского языка, сообщает Telegram-канале СПЧ. По его мнению, сначала они должны пройти годовые языковые курсы.

Не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают? Таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс, — заявил он.

Кроме того, в СПЧ выступили против упрощенного предоставления российского гражданства мигрантам, работающим на восстановлении инфраструктуры в Донбассе и на подконтрольных России территориях Украины.

Это может привести к массовым потокам строителей из Средней Азии без знания русского языка и законов РФ за российским гражданством, — считает Фадеев.

Политолог Сергей Наумов ранее отметил, что службы доставки должны нести ответственность за работающих у них курьеров-мигрантов. Он согласился со словами главы СК Александра Бастрыкина о том, что зачастую бизнесмены нанимают гастарбайтеров, чтобы увеличить прибыльность своей фирмы.