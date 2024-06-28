Десятки начальников ВСУ объявлены в международный розыск Бастрыкин: 28 военачальников ВСУ объявлены в розыск в России

Фото: kremlin.ru

Александр Бастрыкин

В России в международный розыск объявлены 28 военачальников, занимающих должности на различных уровнях, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Заявление главы ведомства, которое передает РИА Новости, прозвучало во время проведения Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Двадцать восемь человек, различного уровня военачальников ВСУ, нами объявлены в розыск, — сказал Бастрыкин.

Ранее Александр Бастрыкин, выступая на полях ПМЮФ, выразил уверенность, что в России назрели изменения в миграционной политике. Он считает, что важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами.

При обращении на форуме к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой». Заявление попало в трансляцию, которая велась на сайте форума.

До этого Бастрыкин констатировал, что нежелание Германии признавать блокаду Ленинграда геноцидом может многое сказать. Председатель ведомства отметил, что об отказе заявили в МИД ФРГ в ответ на соответствующий запрос российской стороны.