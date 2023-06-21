Десяткам граждан Австралии закрыли въезд в Россию МИД России: 48 гражданам Австралии закрыт въезд в Россию в ответ на санкции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти России запретили въезд в страну 48 гражданам Австралии, сообщается на сайте МИД РФ. Решение принято в ответ на политически мотивированные санкции в отношении российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии.

Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 48 австралийцев из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня, — говорится в сообщении.

С учетом того, что официальная Канберра и далее намерена придерживаться антироссийского курса, вводить новые санкции, российский стоп-лист может быть расширен.

На прошлой неделе посол Австралии в России Грейм Михан был вызван в МИД РФ из-за решения Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс российского посольства. Москва восприняла этот шаг австралийских властей как Москвой как политизированный и недружественный, а также наносящий ущерб двусторонним отношениям. В ведомстве заявили, что Москва примет все необходимые меры для защиты собственных интересов, включая возможные ответные шаги.