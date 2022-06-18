Десять лет национализации элит

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин

Выступая на ПМЭФ, президент России Владимир Путин вернулся к одной из своих краеугольных идей. Собственно, давно президент не был так эмоционально метафоричен: «Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят тогда, когда связываешь чувства и чувства своих детей со своей Родиной!»

И не случайно он тут же приводит имена деятелей, без которых и нынешняя Москва была бы не полной. Действительно, Третьяков, Мамонтов, Абрикосов, Солдатенков, их стараниями (или как говорили раньше — тщанием) столица обрела больницы, музеи, театры, которыми мы пользуемся до сих пор. Не говоря уже о заводах, которые только в последние два десятилетия стали переезжать из центра разросшейся Москвы, превращаясь в креативные и развлекательные центры.

Собственно, глубоко символично, что именно сейчас наши ориентированные на Запад «денежные мешки», готовые там, вдали от родных осин, финансировать футбольные клубы, восстановление и реконструкцию исторических памятников, заниматься прямой благотворительностью, могут по достоинству оценить пророческое, сказанное многие годы назад заявление президента о том, что, субсидируя западную экономику, они в конце концов устанут «пыль глотать» по тамошним судам. Так, собственно, и вышло: замки, яхты, самолеты, все, непосильным трудом нажитое, там заморожено. А вскоре может быть и конфисковано.

А ведь еще с возращением Владимира Путина в Кремль в 2012 году громко заговорили о необходимости, да и целесообразности процесса «национализации элит», которые как бы окончательно уверовали в выстроенную ими офшорную экономику в России. Но вдруг стали сталкиваться с неожиданными препятствиями во вроде бы свободной рыночной западной экономике. Всё во многом началось с попытки нашего крупного бизнеса купить концерн «Опель», оказавшийся в трудной ситуации. Уже вроде бы и власти ФРГ были не против такой сделки. Но, как водится, вмешались американцы в лице своей корпорации «Дженерал моторс». Помните: все, что хорошо для JM, хорошо и для Америки? Так вот американцы воспротивились сделке под тем предлогом, что там в «Опеле» есть их технологии, которые не должны попасть к русским.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Это был холодный душ. И хоть многие наши предприниматели стали отчетливо сознавать, что без сильного и влиятельного государства за спиной их позиции в глобальном деловом мире всегда будут исключительно слабы, но некоторые иллюзии относительно постулатов западного права сохранялись. Притом, что год от года множились дела типа начатого во Франции расследования против Сулеймана Керимова. Получив капиталы российских предпринимателей, западные суды и фискальные органы вдруг «прозревали», выдвигая обвинения в незаконной отмывке капиталов или сомнительном происхождении уже сделанных инвестиций.

Ну, как мы видим, апофеоз наступил уже в эти месяцы. Теперь с собаками просто ищут имущество и активы россиян на свободном Западе, игнорируя даже краеугольное для «цивилизованных стран» священное право собственности. Хоть возвращение нашего бизнеса на родную почву, национализация элит тянется уже десятилетие, сейчас окончательно наступает тот самый момент истины.

Государство отдает абсолютный приоритет развитию внутреннего рынка, обещает снять все рогатки на пути бизнеса, упростить многие порочные юридические процедуры. Только работайте, создавайте, инвестируйте под абсолютные гарантии у себя в стране. Добивайтесь успеха, укрепляя свою чистую репутацию. Вопрос, все ли услышат такое, может быть, последнее президентское наставление?