Десантники ударили по украинской пехоте под Часовым Яром МО России: расчет ЗУ-23-2 десантников поразил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 десантного подразделения российской армии ликвидировал группу пехоты Вооруженных сил Украины под Часовым Яром, сообщили в Министерстве обороны России. За все время проведения специальной операции расчеты противовоздушной обороны гвардейского соединения десантников поразили не один десяток беспилотников противника и пехотинцев ВСУ, передает РИА Новости.

Результатом огневого воздействия гвардейцев-зенитчиков стало уничтожение группы пехоты ВСУ. За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО гвардейского соединения десантников не один десяток БПЛА различного назначения и множество пехотинцев украинских войск, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что российские десантники-зенитчики регулярно прикрывают подразделения в ходе активных боевых действий. Получив боевую задачу по ликвидации приближающейся к позициям военнослужащим пехоты противника, зенитная батарея успешно ее выполнила.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт украинских войск в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Кроме того, был нанес удар по живой силе противника.