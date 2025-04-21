«Дерзко»: Путин оценил успехи 76-й отдельной десантно-штурмовой дивизии Путин назвал героическими успехи 76-й отдельной десантно-штурмовой дивизии

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й отдельной десантно-штурмовой дивизии. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, бойцы подразделения «воюют достойно, дерзко и героически».

Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии. Сделали то-то, прошли так-то, столько-то, сделали вот так, так, обошли это, штурмовали это. Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически, — отметил он.

Путин в ходе заседания также заявил, что жители Донбасса и Новороссии проявили решимость в возвращении на историческую родину, и теперь Россия должна ответить им заботой. Он также назвал восстановление этих регионов сложным, но постепенно продвигающимся процессом.

При этом глава государства подчеркнул, что работа по расселению людей из аварийного жилья чрезвычайно важна. Он обязал власти регионов завершить ее.

Еще российский лидер обратил внимание, что на Украине закрепилась многолетняя практика коррупции среди представителей руководства. Отвечая главе Старобельского муниципального округа ЛНР Владимиру Черневу, Путин отметил, что средства, предназначенные для развития регионов, систематически выводились за рубеж.