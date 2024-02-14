Депутаты занялись борьбой с самодельными квартирами-студиями Депутат Крупник: в техпаспорте на квартиру должна быть актуальная перепланировка

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В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили изменить федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» в целях борьбы с незаконными квартирами-студиями, сообщает «Парламентская газета». По словам одного из авторов инициативы, петербургского депутата Павла Крупника, бизнесмены зачастую переделывают многокомнатные коммунальные квартиры в студии без узаконенной перепланировки и эти изменения должны быть актуально отражены в техпаспорте на помещение.

Как пояснили петербургские парламентарии, законопроект нацелен на борьбу с бизнесменами, которые выкупают многокомнатные коммунальные квартиры, подводят в каждую комнату воду и делают отвод канализации, ставят металлические двери, а затем продают получившееся помещение как квартиру-студию. При этом предприниматель не учитывает, что его переделки многократно усиливают нагрузку на коммуникации, а покупатели такой недвижимости рискуют деньгами, так как Жилищный кодекс предписывает собственникам переделанных помещений привести их в первоначальное состояние за свой счет.

По определению Верховного суда РФ обязанность по исправлению незаконной перепланировки переходит к новому собственнику. А если он этого не сделает, по суду помещение может быть продано с торгов с обязательством для нового хозяина привести помещение в прежнее состояние, — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим авторы инициативы предложили добавить в перечень документов для регистрации права в общей долевой собственности в многоквартирном доме техпаспорт, подтверждающий осмотр квартиры на предмет перепланировки, выданный не раньше чем за 30 дней до подачи заявления на регистрацию собственности.

Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, что перепланировку дачи надо согласовывать в том случае, если планируется добавить пристройку. Эксперт подчеркнул, что также необходимо сообщать о намерении изменить этажность дома, причем как при увеличении числа этажей, так и при уменьшении.