Депутаты захотели полностью запретить пользоваться телефонами в школе Депутаты ГД внесли поправку о запрете использования телефона в школе для учебы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственную Думу внесли поправку о запрете использования телефонов в школах в образовательных целях, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказался текст документа. В первоначальной версии законопроекта этот пункт являлся исключением. Авторами поправки выступили депутаты Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех фракций.

Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, — гласит текст поправки.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой 16 ноября. На внесение в него поправок дан срок до конца месяца. Документ разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов и сенаторов в октябре. Им предлагается усовершенствовать закон «Об образовании в РФ». По мнению авторов, реализация инициативы будет способствовать снижению факторов «отвлечения внимания» школьников. В минувший четверг, 30 декабря, первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, 4 декабря.

По словам вице-спикера Госдумы от фракции ЛДПР Бориса Чернышова, запрет использовать гаджеты в школах поможет избежать провокаций со стороны учеников. Он указал, что сейчас в некоторых случаях телефоны используются специально, чтобы побудить учителя к конфликту.

В свою очередь кандидат юридических наук Виталий Вышкварцев заявил, что законопроект о запрете использовать телефоны в школах учениками без разрешения преподавателя не имеет смысла, так как он просто продублирует существующие в России нормы. Он напомнил, что использование гаджетов в учебных заведениях регулируют 273-й Федеральный закон об образовании, нормы СанПиН и другие локальные акты.