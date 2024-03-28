Депутаты взялись за Telegram после теракта в «Крокусе» Депутаты ГД требуют усилить контроль над террористами в Telegram

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Депутат Госдумы Олег Морозов заявил о необходимости создания механизма для блокировки Telegram-каналов, вербующих террористов, передает РИА Новости. Он предположил, что ввести эту практику можно с использованием искусственного интеллекта, когда ресурс блокируется по ключевым словам. Другой депутат нижней палаты парламента Антон Горелкин напомнил, что создатель мессенджера Павел Дуров утверждал, что уже работает над этой системой.

Интерес преступников к мессенджеру Telegram определяется недостаточным контролем за соблюдением внутренних правил платформы. При всех технологических преимуществах мессенджера именно работа службы модерации остается его слабым местом. <...> Считаю, что самое время продемонстрировать [инновации] в работе, — сказал Горелкин.

Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал афганского крыла ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он уточнил, что речь идет о канале «Голос Хорасана», который работает на аудиторию Таджикистана. Сейчас он удален. Инсайдер пояснил, что информация появилась в ходе разработки конкретного человека.