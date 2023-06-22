Депутаты рассказали об усилении мер безопасности в Госдуме Депутат Парфенов подтвердил усиление мер безопасности в Госдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной Думе усилили меры безопасности, об этом стало известно от сотрудников нижней палаты парламента. Информацию в разговоре с RTVI подтвердил депутат от КПРФ Денис Парфенов. Он подчеркнул, что никаких разъяснительных документов парламентариям не поступало.

В связи с чем именно приняты дополнительные меры, неизвестно, пока никаких документов не видел, — заявил Парфенов.

Дополнительные наряды представителей Росгвардии и сотрудников ФСО появились в здании Государственной думы примерно полторы недели назад, как рассказали сотрудники думского аппарата и двое депутатов. Кроме того, в Госдуме отменили все экскурсии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что на Петербургском международном экономическом форуме принимались беспрецедентные меры безопасности, так как «враг действует нагло» и пытается нанести урон. По его словам, в связи с этим были возможны перебои с беспроводным интернетом.

До этого политолог Александр Перенджиев рассказал, что сотрудникам транспорта следует повысить бдительность в связи с увеличившимся количеством диверсий на территории России. По его словам, также необходимо усилить дорожный патруль, установить как можно больше камер слежения и привлечь добровольных народных дружинников.