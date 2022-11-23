Депутаты предложили взять семейное питание под контроль

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В России готовят масштабную кампанию по поддержке здорового питания и грудного вскармливания, сообщает «Парламентская газета». Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая пояснила, что семейное питание поддержат проведением бесплатных мастер-классов по традиционной национальной кухне, запуску специальных кулинарных программ. Также будут созданы государственные службы для поддержки беременных, появятся консультанты по грудному вскармливанию при роддомах, добавила депутат. Она уточнила, что кампания будет направлена в первую очередь на работу с родителями.

Это будет целый комплекс мероприятий, направленных прежде всего на работу с родителями <...> Самое главное — мы будем говорить не просто о здоровой, а о традиционной, национальной пище. О семейных традициях, совместных ужинах и так далее. Получится такой своего рода «патриотизм в тарелке», — заявила Буцкая.

Депутат уточнила, что семейное питание возьмут под контроль в рамках исполнения указа Президента № 809 о традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Парламентарий рассказала, что проект подготовит специальная рабочая группа, куда войдут специалисты минздрава, врачи-педиатры и гастроэнтерологи, нутрициологи и другие профильные эксперты.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.