Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за осквернение гимна Депутат Соловьев предложил ужесточить наказание за осквернение гимна России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осквернение гимна России, так же как и в случае с гербом и флагом, должно влечь за собой уголовную ответственность — с такой инициативой выступили петербургские депутаты Антон Соловьев, Андрей Рябоконь и Денис Четырбок, передает «Парламентская газета». Парламентарии считают недостаточными действующие меры административного характера и призвали ужесточить наказание за попытки исказить текст гимна страны. По словам основного автора законопроекта Антона Соловьева, надругательство над гимном — это замена слов с искажением смысла текста, в том числе с использованием нецензурной лексики. По мнению депутата, защитить флаг от надругательств необходимо в том числе потому, что его исполнение с этого года введено в школах.

Тема защиты государственного гимна становится актуальной в наши дни еще и потому, что с этого года его исполнение введено в школах. Герб, флаг и гимн — это официальные государственные символы, к которым надо относиться с должным уважением, — уточнил депутат.

Депутаты выступили с предложением изменить 329-ю статью Уголовного Кодекса, которая в случае надругательства над гербом и флагом России подразумевает ограничение, лишение свободы или принудительные работы на срок до одного года, либо арест от трех до шести месяцев. Введение данного законопроекта позволит применить это наказание и к осквернившим гимн страны.

Ранее сообщалось, что директор столичной школы № 1568 в Южном Медведково заявил в полицию об ученике, который критиковал флаг России и уроки «Разговоры о важном». Отмечается, что шестиклассник Андрей М. направил письмо директору с просьбой демонтировать флагшток на пришкольной территории, отменить проведение торжественных линеек с поднятием флага и исполнением гимна РФ, а также перестать проводить внеурочные мероприятия «Разговоры о важном». Отмечается, что письмо было анонимным, но школьника вычислили по почерку.