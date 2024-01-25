Депутаты предложили упростить борьбу с сайтами-зеркалами Хинштейн: в ГД внесли упрощающий борьбу с сайтами-зеркалами законопроект

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект о борьбе с сайтами-зеркалами, являющимися копиями заблокированных на территории РФ веб-страниц, сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн. В рамках этой инициативы предлагается упрощение механизма блокировки таких сайтов путем передачи этих полномочий от Минцифры напрямую к Роскомнадзору.

Это позволит сократить процедуру ограничения доступа к такому сайту до двух суток, — написал парламентарий.

Депутаты также предлагают распространить на все поисковые системы обязательство удалять из поисковиков сайты-зеркала. Хинштейн уточнил, что на сегодняшний день это обязаны делать только «поисковики», которые распространяют рекламу в российском сегменте интернета.

В январе Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины. В ведомстве объяснили, что это связано с неоднократным размещением запрещенного контента на площадке. В частности, там публиковались материалы, «направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности».

Ранее суд в Москве назначил компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей. За нарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ, юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.