Депутаты предложили сделать курортный сбор бессрочным

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Действующий эксперимент по курортному сбору в четырех регионах стоит не только продлить на дополнительные пять лет, но и сделать его бессрочным, предложили члены комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Депутат Николай Валуев в беседе с «Парламентской газетой» заявил, что такая инициатива помогает региональным муниципалитетам улучшать туристическую инфраструктуру.

Собрано около полутора миллиарда рублей, хотя курортный сбор вводили очень аккуратно. Несмотря на то что закон разрешал собирать до 100 рублей в день, регионы решили брать с туристов не больше 50, а где-то гораздо меньше. То есть это не может больно ударить по кошельку, но у муниципалитетов, которым средства идут целевым образом, появляется возможность улучшать туристическую инфраструктуру общего пользования, — отметил Валуев.

За три года в Ставропольском крае, например, благодаря курортному сбору удалось заработать 904,4 миллиона рублей с 1,6 миллиона отдыхающих. Эти средства направились на реконструкцию и обустройство комплекса Верхних минеральных ванн в Ессентуках, мемориального комплекса «Журавли» и других объектов общественного назначения, полезных для туристов и россиян. В связи с этим депутат Госдумы от Кубани, зампред туристического комитета Наталья Костенко предложила узаконить эту инициативу.

Наш комитет приступил к разработке законопроекта, чтобы курортный сбор был не в формате эксперимента, а на постоянной основе, — подчеркнула она.

Ранее в Сочи курортный сбор вырос в пять раз. С 1 января его сумма составляет 50 рублей в сутки. В администрации города увеличение сбора объяснили необходимостью повышения поступлений в бюджет, направляемых на благоустройство и ремонт туристической инфраструктуры.