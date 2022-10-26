Депутаты предложили разрешить прокладывать газопроводы через городские леса Депутаты Нижегородской области предложили разрешить прокладывать газопроводы через городские леса

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили поправки в Лесной кодекс, которые разрешат прокладывать газопроводы и линии электропередачи в городских лесах, передает «Парламентская газета». Необходимость таких мер возникла из-за того, что некоторые города и села окружены лесом и согласно действующим сейчас законам их просто невозможно газифицировать в обход экосистем. В Минприроды заявили, что это приведет лишь к вырубке лесов, загрязнению почв и нанесению время экосистемам. При этом зампред комитета Совета Федерации Владимир Лебедев поддержал инициативу. Он отметил, что в России в 40% случаев нет «обходного пути» для газификации.

Мы проанализировали предложения субъектов Российской Федерации, и получилось 60%, где скорее всего существуют альтернативные подходы, а 40% — пример Дзержинска и не только, — когда иного подхода нет вообще, — заявил Лебедев.

При этом сенатор согласился с Минприроды в том, что нужно глубже продумать критерии и условия, на основании которых можно было бы принять решение о прокладке газопроводов и линий электропередачи через городские леса.

Депутаты Заксобрания Нижегородской области отметили, что действующие законы препятствуют реализации программы социальной газификации. Уточняется, что их законопроект подразумевает и ограничения — например, строительство через лес разрешено, только если нельзя пустить магистрали в обход, не увеличив их протяженность в два и более раза. Также предусмотрено компенсационное восстановление.

Президент России Владимир Путин ранее на форуме «Российская энергетическая неделя» поручил правительству продлить программу социальной газификации на период после 2022 года. Он также велел региональным властям выделить гражданам субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования.