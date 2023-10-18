Депутаты призвали дать отсрочку от армии еще одной категории граждан В Думу внесен проект об отсрочке от военной службы для проходящих профобучение

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Группа депутатов от ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отсрочке от военной службы для россиян, проходящих профессиональное обучение на условиях ученического договора, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. При этом отмечается, что отсрочка будет действовать только в период действия ученического договора.



Авторы инициативы поясняют, что к 2030 году потребность в кадрах в российской экономике составит 73,6 млн человек. При этом уже сегодня ряд отраслей заявляют об остром дефиците квалифицированных кадров, добавили авторы.

Отсрочка от армии на период обучения по ученическому договору позволит развить кадровый потенциал и в обозримой перспективе стабилизировать ситуацию с кадрами, — объяснил глава партии Леонид Слуцкий.

По словам другого инициатора, первого зампреда комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, некоторые региональные предприятия пытаются самостоятельно решить проблему нехватки кадров, заключая соглашения с образовательными учреждениями и подписывая ученические договоры с работниками. Парламентарий убежден, что реализация инициативы поддержит предприятия в России и предоставит им дополнительные госгарантии защиты инвестиций в профобучение работников.

Днем ранее в Госдуму внесли законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для учителей и врачей, работающих в малых городах и селах. По данным пресс-службы нижней палаты парламента, с такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Как следует из документа, опубликованного в электронной базе ГД, авторы объяснили идею недоукомплектованностью средних школ и дефицитом медицинских работников.