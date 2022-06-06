Депутаты планируют очистить русский язык от англицизмов Власти в Крыму создадут словарь по замене англицизмов

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Власти Крыма создадут словарь по замещению англицизмов на более понятные русские варианты слов, заявил в эфире телеканала «Крым 24» председатель Госсовета республики Владимир Константинов. Называться справочник будет «Говори по-русски», а состоять он будет из 300 слов. По мнению политика, российская культура на протяжении веков боролась за свою самобытность и сейчас самое время дать ей «толчок».

Использование англоязычных терминов в нашем обиходе иначе как подражанием или позерством не назовешь. Пример — «модератор». Это же ведущий — всё понятно, он ведет диалог. Но мы не можем обойтись без «модератора», — рассказал изданию «Подъём» Константинов.

Параллельно с этим депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о защите чистоты русского языка. До этого они уже предпринимали несколько попыток, а курировал работу над законопроектом Владимир Жириновский.

Для него сохранение чистоты родного языка было одной из важнейших задач. Последние правки в документ он лично вносил незадолго до ухода из жизни, и мы вновь внесем его в память о Владимире Вольфовиче, — рассказали в пресс-службе партии.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал россиян перестать употреблять англицизмы в речи. По его мнению, это поможет бороться с русофобией.