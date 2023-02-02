В Госдуме оценили идею Пригожина запретить выезд за границу чиновникам Депутат ГД Арефьев призвал не громоздить законов в ответ на идею запретить выезд за границу

В ответ на предложение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина запретить чиновникам выезд за границу зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев призвал не громоздить законов. В разговоре с НСН он отметил, что определенные указания ввести следует, но создавать очередной законопроект будет излишним.

Должна быть инструкция или указание: не выезжать, не надо громоздить законов, уже со счетов сбились. Я давно возмущаюсь тем, что у нас нормы нравственности уступили нормам законов. <...> Я не возражаю, что чиновникам, министрам, депутатам надо запретить выезды за границу, — пояснил депутат.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов рассказал, что подобное решение уже вписано в регламент. Сейчас чиновники должны уведомлять председателя Госдумы или профильную комиссию о необходимости выезда за границу. При этом парламентарий считает, что во время спецоперации на Украине любые выезды за пределы страны должны иметь под собой веские основания.

Вообще считаю, во время СВО какие-либо выезды естественно должны иметь серьезные ограничения для депутатов, чиновников, — сообщил парламентарий.

Заместитель председателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Евгений Ревенко инициативу поддержал. Он заявил, что тем депутатам, которые уезжают за границу на отдых, не место в политике. При этом во фракции «Единая Россия», где состоит парламентарий, такого ограничения принято не было.

По словам главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, обсуждение по предложению бизнесмена состоится в Госдуме в ближайшее время. Будет принято решение о целесообразности внесения соответствующих изменений в законодательстве. На данный момент в ряде регионов для чиновников ввели «настоятельные рекомендации» по факту выездов за границу.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин направил письмо на имя Пискарева с предложением законодательно запретить российским чиновникам уезжать на отдых за пределы страны в период проведения спецоперации на Украине. По его мнению, такое поведение аморально, подрывает репутацию государственной власти России и создает раскол в обществе.