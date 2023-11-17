В Госдуме оценили инициативу об эвтаназии бездомных собак Депутаты ГД обратились в прокуратуру из-за принятого закона об эвтаназии собак

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Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды направил в прокуратуру запрос о проверке закона, который позволяет усыплять безнадзорных собак, сообщил NEWS.ru первый зампред комитета Владимир Бурматов. По его словам, инициатива противоречит федеральному законодательству.

Этот закон противоречит федеральному законодательству, решение абсолютно незаконное. <…> Так что этим делом сейчас также будет заниматься прокуратура. Мы в свою очередь уже направили депутатский запрос, — заявил парламентарий.

По его словам, уже несколько российских регионов «прославились» своими инициативами по проблеме бездомных собак. Так, в Челябинской и Ивановской областях волонтерам запретили кормить животных и взаимодействовать с ними, а в Бурятии разрешили их эвтаназию. По оценкам парламентария, власти регионов принимают «не очень продуманные решения» по данному вопросу.

На мой взгляд, с Бурятией та же самая история, поскольку в федеральном законе прописано, что регион может реализовывать любые мероприятия по контролю безнадзорных животных, если эти действия не будут подпадать под статью о жестком обращении с животными. И второй фактор, что эти решения будут основываться на принципе гуманности, — пояснил депутат.

Ранее сообщалось, что депутаты в Бурятии приняли закон, который позволяет при определенных условиях усыплять безнадзорных собак. Отмечалось, что эвтаназию будут проводить ветеринары гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.