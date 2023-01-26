В России могут запретить рекламу безрецептурных лекарств Депутат Нилов: ЛДПР выступит с инициативой запрета рекламы безрецептурных лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от партии ЛДПР выступят с инициативой запрета рекламы безрецептурных препаратов на телевидении и радио, пишет «Москва 24» со ссылкой на телеграм-канал главы фракции партии в Госдуме Ярослава Нилова. По его словам, законопроект убережет россиян от самолечения. Парламентарий подчеркнул, что назначать лекарства может только врач.

Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, — сообщил Нилов.

Глава фракции ЛДПР в Госдуме пояснил, что на продвижение безрецептурных лекарственных препаратов тратятся значительные суммы, но в конечном счете это призывает россиян к самостоятельному лечению. В связи с этим депутаты предложили внести изменения в часть 7 статьи 24 Федерального закона «О рекламе лекарственных средств...», которые подразумевают запрет на распространение безрецептурных лекарств везде, кроме спецканалов и специальных радиопрограмм с участием медработников или специалистов в области фармакологии.

Депутат Ирина Рукавишникова ранее сообщила, что в Госдуму внесли законопроект о введении административных штрафов за продажу лекарств, подлежащих учету, без рецепта. Она отметила, что для должностных лиц штрафные санкции составят от 10 до 20 тысяч рублей, для предпринимателей — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей.