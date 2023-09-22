Депутаты ЛДПР предложили укрупнить шрифт инструкций к лекарствам

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Фармацевтическим компаниям могут запретить использовать мелкий шрифт в инструкциях к препаратам, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на текст законопроекта, внесенного на рассмотрение Госдумы группой депутатов фракции ЛДПР. Авторы инициативы указывают на необходимость такой меры, чтобы пациенты могли обратить внимание на информацию о побочном действии препаратов.

Как пишет издание, сейчас для инструкций к лекарственным препаратам рекомендован шрифт не менее 8-го кегля, который зачастую не могут прочитать пациенты пожилого возраста или с ослабленным зрением. В пояснительной записке к законопроекту указано, что размер шрифта должен быть от 12 и крупнее.

В условиях, когда риск неправильного применения лекарственных препаратов может повлечь неблагоприятные последствия для жизни и здоровья граждан, доступность содержащейся в инструкциях информации приобретает особое значение, — подчеркивают авторы документа.

В пресс-службе ЛДПР добавили, что смертность от побочных реакций на лекарства стоит на пятом месте в мире. При этом, согласно данным НИУ ВШЭ, более 60% граждан России лечатся самостоятельно, без посещения врача, не всегда обращая внимание на информацию о побочных эффектах лекарств.

Ранее сообщалось, что, согласно данным исследований, в домашних аптечках более чем 80% российских семей есть антибиотики «на всякий случай». При этом многие принимают антимикробные препараты, не читая инструкцию.