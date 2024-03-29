Депутаты готовят законопроект об ответственности за русофобию Яровая: законопроект об ответственности за русофобию скоро реализуют

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Яровая

Российские депутаты готовят законопроект об ответственности за русофобию, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, инициатива будет реализована в ближайшее время.

Также Яровая, выступая на международной научно-практической конференции «Геноцид: вызовы современности», напомнила, что была автором закона об установлении ответственности за реабилитацию нацизма. Она выразила надежду, что при подготовке юристов серьезное внимание будет уделяться Нюрнбергскому трибуналу.

Хотелось бы надеяться на то, что в системе подготовки современных юристов самое серьезное внимание будет уделяться приговору Нюрнбергского трибунала, фактам геноцида прошлого и фактам геноцида настоящего, — сказала Яровая.

Ранее Яровая заявила, что действия Германии, должностные лица которой ведут разговоры об ударах по территории России, напрямую противоречат выводам Нюрнбергского трибунала и могут рассматриваться как подготовка к террористическому акту. По ее словам, Берлин рискует превратиться в новую колыбель фашизма и нацизма. Об этом говорит, в частности, осквернение захоронения 354 советских воинов в немецком городе Пренцлау.

Депутаты уже неоднократно предлагали наказывать за русофобию. В 2022 году инициативу выдвигал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, позже появившийся законопроект поддержали в правительстве. При этом член Совета Федерации Андрей Клишас считает внедрение отдельного понятия «русофобия» в законодательство излишним.