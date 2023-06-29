Депутаты Госдумы выступят в поддержку грудного вскармливания «Единая Россия» разработает законопроект по грудному вскармливанию

Партия «Единая Россия» (ЕР) намерена разработать законопроект, предполагающий поддержку грудного вскармливания. Об этом РИА Новости сообщила один из авторов идеи, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, инициатива должна помочь матерям стать осведомленными в означенном вопросе.

Мы начали разрабатывать проект в рамках законодательной группы ЕР по законопроектам по материнскому детству. <...> Грудное вскармливание считается четвертым периодом беременности, потому что то, что ребенок получает через грудное молоко, совершенно невозможно положить в банку с заменителем, — сказала Буцкая.

Она пояснила, что молочная смесь не содержит стволовых клеток и необходимых ребенку микроэлементов. Кроме того, по словам парламентария, отсутствие грудного вскармливания ведет к раку молочной железы и яичников.

Буцкая также сообщила, что в рамках поддержки инициативы для акушеров и педиатров будут проводиться образовательные методики, поскольку «внутри роддома должна вестись такая работа, чтобы женщина захотела кормить». Также предполагается ввести штатную единицу эксперта, который будет получать зарплату и предотвратит нежелательные советы по данной теме.

По словам депутата, в планах партии — выстроить единую федеральную систему молочных кухонь, которые не будут способствовать пренебрежению грудным вскармливанием.

Ранее Буцкая заявила, что мысли о многодетной семье необходимо формировать у россиян с раннего возраста, с детского сада. По ее мнению, это следует делать с помощью мультфильмов и в игровой форме.