Партия «Единая Россия» (ЕР) намерена разработать законопроект, предполагающий поддержку грудного вскармливания. Об этом РИА Новости сообщила один из авторов идеи, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. По ее словам, инициатива должна помочь матерям стать осведомленными в означенном вопросе.
Мы начали разрабатывать проект в рамках законодательной группы ЕР по законопроектам по материнскому детству. <...> Грудное вскармливание считается четвертым периодом беременности, потому что то, что ребенок получает через грудное молоко, совершенно невозможно положить в банку с заменителем, — сказала Буцкая.
Она пояснила, что молочная смесь не содержит стволовых клеток и необходимых ребенку микроэлементов. Кроме того, по словам парламентария, отсутствие грудного вскармливания ведет к раку молочной железы и яичников.
Буцкая также сообщила, что в рамках поддержки инициативы для акушеров и педиатров будут проводиться образовательные методики, поскольку «внутри роддома должна вестись такая работа, чтобы женщина захотела кормить». Также предполагается ввести штатную единицу эксперта, который будет получать зарплату и предотвратит нежелательные советы по данной теме.
По словам депутата, в планах партии — выстроить единую федеральную систему молочных кухонь, которые не будут способствовать пренебрежению грудным вскармливанием.
Ранее Буцкая заявила, что мысли о многодетной семье необходимо формировать у россиян с раннего возраста, с детского сада. По ее мнению, это следует делать с помощью мультфильмов и в игровой форме.