Депутаты Госдумы передумали повышать штрафы за неявку в военкомат в 100 раз Новые штрафы за неявку в военкомат составят до 30 тысяч рублей вместо прежних 50 тысяч

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Депутаты Государственной думы внесли изменения в законопроект о повышении штрафов за неявку в военкоматы, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно данным системы, штрафы предлагается увеличить не до 50 тысяч рублей, а до 30 тысяч. Также в законопроект внесены и другие изменения, связанные с несообщением о выезде или въезде в Россию.

Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат <...> сведений о выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию либо неявка в военный комиссариат <...> в случае указанных событий влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, — говорится в документе.

Отмечается, что авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В частности, поправки вносятся в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Ранее законопроект гласил, что неявка в военкомат без уважительной причины должна наказываться штрафом от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Теперь же за неявку предлагается штрафовать от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Глава Минцифры России Максут Шадаев ранее заявил, что единый реестр военнообязанных может заработать уже к осеннему призыву, который стартует с октября 2023 года. Соответствующее требование указывалось в законе об электронных повестках, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.