«Сектор смерти»: Госдума обратилась к ООН из-за гибели детей в Газе Госдума призвала ООН повлиять на ситуацию в Газе из-за массовой гибели детей

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Госдумы согласовали обращение к ООН, связанное с массовой гибелью детей в секторе Газа, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Они призывают организацию поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта о прекращении неизбирательного применения смертоносного оружия. По словам парламентариев, именно такая тактика привела к большим жертвам среди мирного населения.

Авторы обращения ссылаются на статистику Детского фонда ООН и не связанных со сторонами конфликта правозащитных организаций. По их данным, ежедневно в зоне конфликта получают ранения и погибают более 400 детей. Представители Министерства здравоохраннения Палестины отмечают, что они составляют около 40% от общего числа погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем.

Наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий «сектор смерти и ужаса», — говорится в документе.

Депутаты Госдумы призывают ООН повлиять на стороны палестино-израильской войны. Также они считают важным активизировать усилия Рабочей группы Совета Безопасности ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля расширила наземную операцию в секторе Газа. По словам бригадного генерала Даниэля Хагари, войска проводят серию скоординированных операций на море, суше и в воздухе.