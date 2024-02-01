Депутаты Госдумы обратились к Конгрессу США из-за атаки на Ил-76 Депутаты Госдумы призвали конгрессменов США отказаться от поддержки Украины

Фото: СК РФ

Депутаты Госдумы приняли обращение к членам Конгресса США в связи с террористическим актом, в результате которого потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76, сообщается в Системе обеспечения законодательной деятельности. По данным NEWS.ru, решение было принято единогласно. Депутаты призвали американских коллег отказаться от поддержки Украины и посодействовать привлечению к суду лиц, ответственных за катастрофу.

Российские парламентарии утверждают, что самолет, перевозивший украинских военнопленных, был намеренно сбит ВСУ с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Депутаты призывают членов Конгресса США выступить с осуждением в адрес Украины, так как они верят, что конгрессмены представляют интересы американского народа, а не «коррумпированных бюрократов и лоббистов военно-промышленного комплекса».

Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством, так как обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был согласован, в том числе был согласован маршрут их доставки. <...> Депутаты Государственной думы призывают членов Конгресса США осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки, — говорится в документе.

Следственный комитет России ранее установил тип вооружения, применявшегося для нанесения удара по самолету Ил-76. Согласно результатам анализов, украинская армия применила зенитно-ракетный комплекс Patriot. Анализы также подтвердили, что он был изготовлен в США на предприятии компании Raytheon.