Депутаты ГД предложили новую льготу для одной категории россиян Депутат ГД Лантратова: многодетным семьям нужно давать сертификаты на покупку автомобиля

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к правительству с призывом предоставить многодетным семьям сертификат на сумму в один миллион рублей, который можно будет использовать для покупки машины отечественного производства, пишут «Известия». По мнению парламентария, мера позволит значительно улучшить положение этих семей, так как родители смогут перевозить детей в школу, детский сад, поликлинику, на кружки. Она добавила, что многие многодетные семьи мечтают об автомобиле, но не могу его позволить.

Считаю, что это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности, — сказано в обращении депутата к правительству.

Она напомнила, что за 2022 год население России сократилось на 555 тысяч человек. Она призвала внедрить меру во всех регионах страны.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская ранее рассказала, что в России с февраля вырос размер декретных выплат. Эксперт уточнила, что минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года увеличилось с 7677,8 рубля до 8630 рублей. По ее словам, сумму сертификата материнского капитала на первого ребенка увеличили на 65 тысяч рублей, до 589,5 тысячи рублей.