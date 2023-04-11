Депутатов ГД шокировало молниеносное рассмотрение законопроекта о повестках

Фото: duma.gov.ru

Несколько депутатов Госдумы оказались шокированы молниеносным рассмотрением законопроекта об электронных повестках, принятого одним днем. Свое возмущение в беседе с журналистами высказал парламентарий Николай Коломейцев. Его поддержали коллеги Алексей Куринный и Артем Прокофьев, передает RTVI.

Поправки были внесены в 13:00 — они содержат десятки страниц текста. Может быть, это и будет важное средство для борьбы с уклонистами, но зачем так делать? — сказал Коломейцев.

Прокофьев задался вопросом, был ли шанс у депутатов нормально ознакомиться с текстом поправок при таких условиях. В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил одному из недовольных процессом депутату Куринному вступить в армию и встать плечом к плечу с военными, а не «саботировать рассмотрение законопроекта».

В свою очередь депутат Нина Останина сказала, что рассмотрение поправок в таком формате является неуважением к депутатам. Кроме того, она предложила принять отсрочки для отцов троих детей и детей инвалидов, а также «проявить уважение к избирателю». Володин посчитал, что Останина заявила об этом «на эмоциях».

11 апреля Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных. В голосовании принимало участие 395 депутатов, за проголосовали 394 человека, один воздержался. Против не был никто.

Теперь реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.