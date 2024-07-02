Депутатов могут начать выпускать из России по согласованию В Госдуме обсудят законопроект о выезде парламентариев за рубеж по согласованию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума может в первом чтении рассмотреть законопроект об обязанности депутатов согласовывать выезды за пределы России уже на пленарном заседании в четверг, 4 июля, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев. Законопроект группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение 25 июня.

Сегодня на заседании Совета Госдумы обсудим наш законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу. Есть предложение включить его в повестку пленарного заседания уже в этот четверг, 4 июля, для рассмотрения в первом чтении, — написал депутат.

По его словам, это вопрос персональной ответственности и безопасности каждого парламентария. Пискарев выразил уверенность, что сомнений в причинах предложения ввести такую обязанность нет ни у кого из его коллег. Депутаты и сенаторы допущены к гостайне и могут стать жертвами провокаций спецслужб стран Запада за рубежом, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что в инициативе нет запрета на выезд, есть лишь требование согласовать его.

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в октябре Госдума РФ планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ. Единый госэкзамен могут заменить на традиционную государственную итоговую аттестацию, добавила она.