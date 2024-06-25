Депутатов Госдумы и членов Совета Федерации смогут лишать мандата за несогласованный с руководством выезд за границу, заявил глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский. По его словам, которые приводит RTVI, нововведение важно из-за угроз безопасности России в условиях СВО.
При нарушении процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы, — пояснил он.
Как пишут «Ведомости», сейчас депутаты Госдумы обязаны информировать руководство о выезде за границу. Зарубежные же командировки согласовываются на совете Думы в присутствии руководства нижней палаты.
Ранее депутатам Госдумы запретили поездки в зону спецоперации на Украине без разрешения Минобороны. По словам одного из источников, запрет распространяется на посещение парламентариями воинских частей и встречи с военнослужащими на их территории. При этом депутаты могут совершать поездки в новые регионы, встречаться с военными на нейтральной территории и передавать им помощь.
Собеседник добавил, что запрет введен после письма на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он предположил, что послание связано с недовольством военных «пиар-акциями» в прифронтовой зоне с фотографированием у боевой техники.