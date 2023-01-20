Депутатам Госдумы покажут «Чебурашку»

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

Депутатам Государственной думы России покажут фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», об этом рассказал член нижней палаты парламента Михаил Матвеев в Telegram, приложив фотографию объявления. Также для депутатов будет организована встреча со съемочной группой фильма. Показ пройдет 25 января в Малом зале Госдумы.

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей приглашает 25 января 2023 годя в 17:00 в Малый зал на показ российского художественного фильма «Чебурашка». <...> «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. <...> Перед показом фильма планируется встреча со съемочной группой, — говорится в анонсе к показу.

Ранее стало известно, что фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории отечественного проката, обойдя по сборам в России первый «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона. Кассовые сборы семейной комедии в российском прокате, по данным на 13 января, превысили 3,5 млрд рублей. Кассовые сборы «Аватара» в России составили 3 млрд 516 млн 796 тысяч 661 рубль.

Премьера фильма «Чебурашка» состоялась 1 января, за первые восемь дней он собрал в прокате почти 3 млрд рублей. Кинокритик Роман Григорьев объяснил успех «Чебурашки» благоприятными прокатными условиями, отсутствием реальной альтернативы и демонстрацией потенциала отечественных кинокартин.