Депутата без ног в Башкирии заставили протирать госномер на машине Депутата-инвалида Зарипова заставили протирать госномер на машине в аэропорту

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Ирек Зарипов

В аэропорту Уфы оператор шлагбаума заставил башкирского депутата-инвалида Ирека Зарипова выйти из автомобиля и протереть госномер, который якобы не читался, сообщает LIFE.ru. При этом, по словам парламентария, все цифры и буквы на номере были отлично видны.

Как пишет издание, депутат Курултая Республики Башкортостан, четырехкратный чемпион зимних Паралимпийских игр Ирек Зарипов летал в командировку в Москву и оставил свой автомобиль на парковке аэропорта. По возвращении домой народный избранник хотел выехать с территории аэропорта на машине, однако карточка на выезд не сработала. При этом оператор шлагбаума заявил, что госномер на машине не читается, и потребовал от депутата протереть табличку. Паралимпиец, лишенный ног и передвигающийся с помощью инвалидной коляски, объяснил, что ему будет сложно это сделать из-за инвалидности, однако оператор не принял во внимание эти доводы. В результате Зарипову пришлось выйти из машины и продиктовать оператору номера, после чего его выпустили с парковки.

При этом парламентарий снял происходящее на видео, на котором заметно, что освещение в районе шлагбаума хорошее, и номер на машине хорошо различим.

Вытащить коляску — процедура долгая. Пока собрали, пересели, разобрали. Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды? Если не уверен — убедись. Можно было и по номеру сверить, не выходя из авто, — подчеркнул спортсмен.

Ранее в Уссурийске водитель пригрозил «оторвать вторую ногу» ветерану СВО, который сделал ему замечание за парковку в неположенном месте. Мужчина занял место парковки для инвалидов около торгового центра, на это ему указал вернувшийся со спецоперации военный.