Депутат Журавлев возмутился приоритетами российской молодежи

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев возмутился тем, что некоторые россияне ценят собственную жизнь выше судьбы своей родины. По его словам, которые приводит издание Lenta.ru, такие люди могут «продать страну». Он подчеркнул, что воспитывался с другими установками и жизненными приоритетами.

Меня с детства воспитывали [так]: сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности и только потом — моя жизнь. У нас сейчас как? Жизнь — это, понимаете, для нас главное, — привел пример парламентарий, выступая на XIII форуме Лиги безопасного интернета.

Журавлев ранее рассказал, сколько российских активов США отдадут Украине. По его словам, объем российских активов в США оценивается примерно в $5 млрд, в Европе же хранится около $200 млрд.

Ранее парламентарий заявил NEWS.ru, что Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине в случае угрозы независимости или территориальной целостности страны. Однако пока об этом речи не идет. По словам Журавлева, Украина при своих атаках зачастую игнорирует ущерб, который может получить сама. В ядерной доктрине России, добавил депутат, четко прописаны красные линии, два положения которой пока не нарушены.