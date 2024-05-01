Депутат заявил о страхе США после запуска Киевом ракет ATACMS Шеремет: США боятся признать, что ВС России сбили ракеты ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство США боится признать тот факт, что российские силы смогли сбить над Крымом баллистические ракеты ATACMS, производимые американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. Военная мощь Запада на практике не соответствует той информации, которая демонстрируется в пропагандистских роликах, подчеркнул он.

[Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон] Кирби просто боится признать очевидное. Наши военные учатся в условиях реальных боевых действий, где возможно все, где нет дублеров, — сказал законодатель.

Шеремет подчеркнул, что американцев теперь должен волновать другой вопрос, а именно — смогут ли военные ВС США адаптироваться к российскому вооружению, которое у Москвы приобретают третьи страны.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе украинских войск американскими ракетами ATACMS. Средствами противовоздушной обороны были сбиты шесть таких снарядов. Помимо этого, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнял, что украинские военные совершили массированный удар по Крыму ракетами ATACMS в ночь на 30 апреля. По его словам, российские защитники отработали на отлично.