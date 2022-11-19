В Госдуме заявили о причастности полицейских к убийству москвички Хинштейн назвал косвенными пособниками полицейских, не защитивших убитую москвичку от преследователя

Фото: duma.gov.ru

Александр Хинштейн

Сотрудники полиции, не защитившие убитую накануне Юлию Ткачеву от нападок преследователя, косвенно причастны к преступлению, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Депутат пообещал направить обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с требованием привлечь полицейских к уголовной ответственности.

Полицейские, не принявшие меры по заявлению Юлии Ткачевой и не защитившие ее от преследователя, стали косвенными пособниками убийства. В понедельник направлю обращения в Генпрокуратуру и СКР о привлечении сотрудников ГУ МВД Москвы к уголовной ответственности как минимум за халатность, — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что убитая около станции метро «Зюзино» в Москве 29-летняя Ткачева перед тем, когда случилась трагедия, обращалась в правоохранительные органы с жалобой на своего преследователя. При этом, как указала сотрудница министерства, пострадавшая не стала называть имя и приметы злоумышленника.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве накануне утром. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди. Обвиняемый в убийстве Юлии Ткачевой на юге Москвы признал свою вину. Согласно его словам, он нанес жертве пять ударов складным ножом, который носил при себе «просто так».