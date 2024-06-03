«Ставки доходят до миллиона рублей»: депутат о теневом брачном бизнесе в РФ Депутат Хамзаев предложил проверять семьи с супругами-иностранцами

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Практику, когда в семьи, где один из супругов является иностранцем, приходит проверка, стоит воплотить и в России, заявил в беседе с KP.RU член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. По словам парламентария, такие методы позволят сократить число фиктивных браков.

В ряде стран соцслужбы приходят домой с проверкой к людям, которые заключают браки с иностранцами. И делается это без предупреждения пары. Обращают внимание на все: на количество зубных щеток в ванной, совместные фотографии и посещение парой общественных мест. Я считаю, что нам тоже нужно внедрять подобные практики. Других механизмов проверить, реальная ли перед вами семья, — нет, — уточнил Хамзаев.

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас фиктивный брак в крупных городах может обойтись мигранту в сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей, в населенных пунктах с меньшей численностью населения показатель будет находиться в пределах от 250 до 350 тысяч рублей. Депутат также призвал помнить о различиях между трудовой миграцией и миграцией по браку. В первом случае иностранец может получить патент, который позволит ему и находиться, и работать в стране на легальных основаниях.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект против фиктивных браков с иностранцами. Согласно новым правилам, иностранцы могут рассчитывать на получение разрешения на временное проживание в России вне установленных квот, если супруги проживают вместе не менее двух лет.