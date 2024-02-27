Депутат вступилась за учительницу, попавшую в скандал из-за свадебных фото Лантратова: в фотографиях учительницы на фоне храма нет ничего оскорбительного

Фото: Государственная дума

Яна Лантратова

В свадебных фотографиях на фоне храма учительницы из Новосибирска Марины Львовой нет ничего оскорбительного, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат обратилась в Рособрнадзор с просьбой провести проверку, почему снимки педагога осудили в школе, где она работает, и потребовали удалить после анонимной жалобы о распространении «порнографических материалов» преподавателем, пишет «Парламентская газета».

Православная церковь не имеет претензий и не осуждает фотографии такого содержания. Более того, подобные фотографии демонстрируют приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, — пояснила Лантратова.

Парламентарий подчеркнула, что в снимках, на которых молодожены стоят на фоне храма, нет ничего интимного. По ее словам, это «необоснованное унижение чести и достоинства». Кроме того, Лантратова отметила, что учительница находится в положении, а подобные скандалы могут навредить здоровью будущей матери и ребенка. Депутат добавила, что данная ситуация показала, что в травле педагогов могут участвовать представители школы и администрации. В связи с этим она решила разработать новые законодательные инициативы по защите учителей.

Педагог из Новосибирска ранее рассказала, что ей позвонил директор школы и рассказал, что на нее поступил донос за распространение интимных фотографий. Женщине пришлось удалять свадебные снимки, на одном из которых она целует мужа в щеку, а на другом позирует на фоне собора святого Александра Невского, ей также пришлось писать объяснительную.