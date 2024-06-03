Депутат увидела «слепые пятна» в идее о сокращенной неделе для матерей Депутат Бессараб: сокращение рабочей недели приведет к дискриминации матерей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Инициатива ЛДПР о сокращении на один час рабочей недели для женщин с двумя и более детьми может привести к дискриминации работающих мам, заявила в беседе с «360» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий добавила, что сейчас в России по закону нельзя вызвать на работу в выходные и праздничные дни многодетных женщин.

Надо очень внимательно отнестись к тому, чтобы не подвергать женщин с двумя и более детьми к дискредитирующим проблемам. Потому что работодатели неохотно нанимают мам на сменную работу, — отметила Бессараб.

Депутат обратила внимание, что компании не имеют права отказывать беременным женщинам в приеме на работу, но многие организации стараются не брать таких сотрудниц. При этом, по ее словам, власти фактически не могут отследить такие нарушения, но стараются поддержать россиянок разными льготами.

Парламентарий также указала на то, что при реализации инициативы стоит учитывать мнение работодателя, который должен будет переложить обязанности ушедшей пораньше женщины на другого сотрудника и заплатить ему большую сумму за рабочее время. При этом авторы инициативы выступают за сохранение зарплаты для россиянок с сокращенным графиком.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким ранее внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому трудовая неделя женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, будет составлять 39 часов. Поправки при утверждении в правительстве будут внесены в Трудовой кодекс.