Российские дипломаты находятся в 20 годах назад от текущей ситуации, сообщил NEWS.ru вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По словам депутата, они продолжают говорить о развитии СНГ и других проектах, которые МИД начал, чтобы поддержать режим бывшего президента РФ Бориса Ельцина.
Наши дипломаты, надо отдать им должное, они тоже находятся где-то, на мой взгляд, где-то в 20-ти годах назад от нынешней ситуации. Потому что они по-прежнему продолжают говорить о развитии СНГ, о разных проектах, которые были воздвигнуты МИДом, в том числе, кстати, и в этом зале, ради того, чтобы поддержать режим Ельцина. И в том числе это вступление в Совет Европы, ну там можно много шагов перечислять. Ну и, конечно, да, заигрывание с Украиной и кормление Украины на протяжении 20 лет бесплатным газом практически, — сказал Толстой.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации, посвященном задачам информационного влияния на постсоветском пространстве заявила, что Запад пытается разорвать единство России с соседними странами агрессивными информационными кампаниями. По ее словам, такие действия приводят к трагическим последствиям для стран СНГ.