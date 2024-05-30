Наши дипломаты, надо отдать им должное, они тоже находятся где-то, на мой взгляд, где-то в 20-ти годах назад от нынешней ситуации. Потому что они по-прежнему продолжают говорить о развитии СНГ, о разных проектах, которые были воздвигнуты МИДом, в том числе, кстати, и в этом зале, ради того, чтобы поддержать режим Ельцина. И в том числе это вступление в Совет Европы, ну там можно много шагов перечислять. Ну и, конечно, да, заигрывание с Украиной и кормление Украины на протяжении 20 лет бесплатным газом практически, — сказал Толстой.